Autostrade: chiusura notturna della A26 tra lunedì 12 e martedì 13

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, in orario notturno, dalle 22 di lunedì 12 alle 6 di martedì 13 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Verbania, verso Gravellona Toce.

Lo comunica la società Autostrade, specificando che "verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Arona, potranno percorrere la SS33 del Sempione e rientrare sulla A26 alla stazione di Verbania, per proseguire in direzione di Gravellona Toce; per i mezzi pesanti, percorrere la SP142, la SP229 e la SS34 fino allo svincolo di Verbania, da dove rientrare sulla A26 in direzione di Gravellona Toce".

Inoltre, sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno, dalle 00:00 alle 5 di mercoledì 14 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Novi Ligure e l'allacciamento con la A7 Milano-Serravalle, in direzione di quest'ultima, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Marengo sud". Inoltre, verranno chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Novi Ligure, si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A7 alla stazione di Serravalle Scrivia o di Tortona; in ulteriore alternativa, chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, potrà accedere alla A7 attraverso la A21 Torino-Piacenza-Brescia.