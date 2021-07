Piemonte, borse di studio Edisu: confermati 26,4 milioni

Invariati gli importi delle borse di studio Edisu per l'anno accademico 2021-2022 per un investimento totale di 26,4 milioni di euro: agli studenti in sede andranno 1.982 euro, ai pendolari 2.899, mentre ai fuori sede spetteranno 5.258 euro. Lo prevede la delibera di Giunta regionale.

“Nel documento – ha spiegato l'assessore all'Istruzione Elena Chiorino - è stata recepita la proposta di Edisu di ridefinire l’importo della borsa di studio da erogare nei casi in cui gli studenti rifiutino il posto letto o non compilino le procedure di dichiarazione di interesse in fase di accettazione del posto letto. Sono state accolte anche alcune delle richieste di modifica dei criteri fatte dall’Assemblea degli studenti per permettere di restare nelle residenze Edisu, gratuitamente per il mese agosto 2021, a chi avesse difficoltà e dare la possibilità di richiedere il servizio abitativo in qualità di conferma anche per chi ha usufruito della proroga all’ingresso in residenza fino al 30 aprile 2021” ha concluso Chiorino.