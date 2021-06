Documento di Ente Risi discusso al "Forum sul riso europeo"

Si è tenuta oggi, mercoledì 30 giugno, la seconda parte del “4° Forum sul settore del riso europeo” con la presentazione del documento, condiviso dalla filiera risicola in data 24 giugno, al gabinetto del Commissario Wojciechowski ed ai funzionari della DG Trade e DG Taxud.

I rappresentanti della Commissione Ue, nel ringraziare l’Ente Nazionale Risi per il lavoro svolto, hanno commentato i punti del documento con l’intento di portare le istanze della filiera comunitaria del riso all’attenzione degli alti rappresentanti della stessa Commissione. Nella sua conclusione il presidente l’Ente Nazionale Risi, Paolo Carrà, ha dichiarato: “Il 4° Forum cade in un anno particolare nel quale saranno adottati dalle istituzioni comunitarie provvedimenti fondamentali e strategici per quanto riguarda il regime Spg e la nuova Pac. La filiera risicola europea ha sempre dimostrato coesione, serietà, concretezza e competenza e chiede di essere ripagata con decisioni che non danneggino un settore riconosciuto, dalla stessa Commissione, come strategico sia dal punto di vista commerciale, sia ambientale e territoriale”.