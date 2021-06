Mercoledì 30 giugno “La Transizione Ecologica del Piemonte”, una giornata per approfondire uno dei grandi pilastri dello sviluppo sostenibile del nostro territorio.

L'iniziativa sarà articolato in due momenti: nella sessione mattutina, moderata dal vice direttore de La Stampa, Paolo Griseri, dalle 10 alle 12.45, dopo l'autorevole intervento del ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, approfondiranno la tematica, tra gli altri: Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, il senatore Paolo Arrigoni, membro della 13a Commissione Permanente del Senato della Repubblica, Matteo Marnati, assessore all'Ambiente della Regione Piemonte, Stefania Crotta, direttore regionale Ambiente, energia e territorio e i Rettori delle 4 Università piemontesi.

Nella sessione pomeridiana, dalle 14,30 alle 16, si terranno, in videoconferenza e in parallelo, 6 tavoli tematici, in cui gli assessori regionali di riferimento discuteranno con i principali rappresentanti dei mondi coinvolti sugli ambiti strategici di impatto della transizione ecologica sulle aree di sviluppo sostenibile del Piemonte.

I tavoli tematici riguarderanno argomenti che spaziano dalla transizione energetica alla mobilità sostenibile e i nuovi vettori energetici; dal ruolo del sistema produttivo per un nuovo modello competitivo sostenibile all’agricoltura sostenibile e all’economia circolare, passando per città e comunità sostenibili e il ruolo della PA nel piano di ripresa e resilienza.

Tutta la giornata di lavori potrà essere seguita in diretta sul sito istituzionale della Regione al link

https://www.regione.piemonte.it/web/30-giugno-trasformazione-ecologica-piemonte