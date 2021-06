Stat: l'ad Paolo Pia nominato vicepresidente Anav

Paolo Pia, casalese, 56 anni, amministratore delegato del Gruppo Stat, è stato eletto vicepresidente di Anav – Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori: l’organismo, nata nel 1944, a cui aderisce da sempre la Stat e che rappresenta oltre 600 imprese operanti nel trasporto pubblico locale, nel settore del Noleggio con conducente e nel settore delle Linee commerciali a lungo raggio.

L’elezione di Paolo Pia è avvenuta a Roma il 22 giugno, durante i lavori della 77sima assemblea annuale dell’associazione. Un incontro particolarmente significativo in questo periodo di ripresa post-pandemia, tanto che l’assemblea ha visto la partecipazione del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Nel convegno il Presidente di Anav Giuseppe Vinella, ha ribadito: “Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno avuto un impatto pesantissimo sui servizi di trasporto commerciale. Da marzo 2020 ad aprile 2021 il settore ha subito una riduzione di fatturato di circa il 75% rispetto al 2019 per complessivi 2,6 miliardi di euro. Una crisi di tale portata richiede interventi eccezionali di supporto alle imprese come un adeguato rifinanziamento di tutte le misure “verticali” di sostegno sino ad oggi adottate”.

Paolo Pia ricopre la carica di presidente Anav Liguria come rappresentante dell’azienda Volpi Licurgo che fa parte del Gruppo Stat insieme ai brand genovesi Callero e Pesci. Il Gruppo Stat, nel recente passato, ha ricevuto inoltre dall’Associazione numerosi riconoscimenti per le innovazioni introdotte anche dai marchi Stat Turismo e Autoticino. Pia, terza generazione della famiglia che ha fondato la Stat nel 1919, alla guida del Gruppo dal 1985, commenta così la nomina e il nuovo ruolo all’interno dell’associazione: “Sono onorato della fiducia del Presidente Vinella e dei soci di Anav. Penso che il futuro del nostro settore dipenda sempre più dalla capacità di mettere in rete le aziende, creando progetti comuni, sapendo fare squadra attraverso sinergie tra persone, aziende e anche sezioni Anav regionali, come in realtà già stiamo facendo tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Un pensiero speciale va a tutti coloro che in questo periodo hanno maggiormente sofferto e lottato contro il covid. In quest’anno e mezzo di pandemia le aziende del nostro settore hanno dimostrato di essere molto resilienti, continuando ad offrire quel servizio pubblico necessario alla società - prosegue Pia - Questo stesso periodo però ci ha aiutato a sviluppare una sensibilità del pubblico verso un mezzo più sicuro, economico ed ecologico come il bus che, come dopo la Seconda guerra mondiale, contribuirà a favorire la ripresa del nostro paese. Questa consapevolezza ci fa guardare con fiducia e ottimismo al nostro futuro”.