Torino-Caselle: chiusure delle rampe per lavori di manutenzione

Proseguono gli interventi di manutenzione attivati da Anas lungo il Raccordo Autostradale 10 “Torino-Caselle”.

Da oggi, mercoledì 23 giugno a venerdì 25 giugno saranno eseguiti gli interventi di ripristino e sostituzione delle barriere laterali danneggiate a causa di incidenti sulla rampa dello svincolo 1 - Tangenziale in uscita per la A55 provenendo da Torino. Per consentire l’esecuzione dei lavori la rampa sarà chiusa al traffico nella fascia oraria 21 – 6. Durante la chiusura la circolazione proveniente da Torino e diretta in tangenziale potrà uscire allo svincolo 2 per Borgaro e riprendere il raccordo fino all’uscita per la A55 sulla carreggiata in direzione Torino. Sono inoltre in programma gli interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione lungo le rampe dello svincolo 4 – Caselle/Leini. Per consentire i lavori, che consistono in particolare nella sostituzione dei punti luce e nella pulizia delle plafoniere, giovedì 24 e venerdì 25 giugno saranno chiuse al transito le rampe di ingresso e uscita dal raccordo lungo entrambe le carreggiate. L’attivazione dei cantieri è prevista in successione con la chiusura di una rampa di svincolo per volta. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla rete locale alternativa.