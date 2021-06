Piemonte: il 23 giugno manifestazione dei sindacati degli inquilini

I sindacati regionali degli inquilini scenderanno in piazza mercoledì 23 giugno a Torino, sotto la Prefettura, per protestare contro la mini-proroga sugli sfratti per morosità.

Spiegano Sunia, Sicet, Uniat, che manifesteranno in piazza Castello a partire dalle 10.30: "La scelta di Parlamento e Governo di procedere a una mini-proroga delle esecuzioni degli sfratti per morosità, lasciando fuori tutti i provvedimenti (che sono la maggioranza) emessi prima del 20 febbraio 2020, senza una cabina di regia per governare le esecuzioni e senza strumenti finanziari e normativi adeguati a garantire forme di accompagnamento sociale per il passaggio da casa a casa, è sbagliata oltre che inefficace e pericolosa".

Sunia - Sicet - Uniat hanno da tempo avanzato alcune proposte precise per risolvere il problema che interessa oltre 80.000 famiglie e che riguardano sia lo stato centrale che regioni, comuni e prefetture: "Stanziamento di ulteriori risorse al fondo di sostegno all’affitto e al fondo per la morosità incolpevole, anche con contributi aggiuntivi delle regioni - elencano - Incentivi alla rinegoziazione dei canoni, oggi non più sostenibili per molte famiglie; ristori ai proprietari che subiscono il ritardo dei canoni; rilancio dell’edilizia residenziale pubblica (case popolari) attraverso un programma pluriennale di investimenti; istituzione di una cabina di regia presso le Prefetture nella quale tutti i soggetti interessati (Prefettura, Comuni, Tribunali, Agenzie sociali per la locazione (aslo), rappresentanze sindacali degli inquilini e dei proprietari) concorrano a definire le linee guida per una gestione socialmente sostenibile attraverso una graduazione degli sfratti e promuovano politiche attive per la casa".