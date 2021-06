A26: chiuso nella notte di lunedì 21 il tratto Baveno-Gravellona Toce

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire un intervento ai giunti del viadotto "Stronetta", in orario notturno, dalle 22 di questa sera, lunedì 21, alle 6 di martedì 22 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Gravellona Toce, in direzione di quest'ultima.

Lo fa sapere la società Autostrade, che specifica: "Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e disposto il divieto di sosta. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, percorrere la SS33 del Sempione ed eventualmente rientrare sulla A26 allo svincolo di Gravellona".