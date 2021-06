Biandrate: sindacalista travolto da un camion durante una manifestazione

Anche l’Arcidiocesi di Vercelli interviene sull’incidente che questa mattina, venerdì 18 giugno, ha coinvolto Adil Belakhdim, investito davanti ai cancelli di un supermercato di Biandrate durante una manifestazione sindacale. Belekhdim, 37 anni, padre di due figli, era il coordinatore dei Si Cobas di Novara ed è stato investito da un camion che, secondo alcune testimonianze, avrebbe tentato di forzare il blocco, il cui autista non avrebbe soccorso l’uomo che aveva appena travolto.

“In attesa che gli organi competenti facciano piena luce sulla vicenda, l’Arcidiocesi è vicina alla famiglia, ai colleghi, al mondo del lavoro, in tutte le sue componenti ed espressioni, e rivendica il diritto alla vita, dal concepimento al suo termine naturale, come valore primario della persona umana, a cui nulla deve essere anteposto – è la nota - La diocesi auspica altresì, alla luce dei recenti fatti di cronaca, che considerazioni di natura meramente economica non vengano mai anteposte al bene primario della vita e della sicurezza dei lavoratori. Il cordoglio della Chiesa diocesana va anche alla Comunità Islamica, di cui Adil Belakhdim era membro”.

Sui fatti di Biandrate esprime la propria opinione anche il segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris: “Quello che è accaduto questa mattina è disumano e inaccettabile. La morte di un giovane sindacalista e il ferimento di altri due suoi colleghi investiti durante un presidio sindacale ci riporta ad anni bui della nostra storia e ci interroga profondamente sulle condizioni di lavoro, sul rispetto di diritti fondamentali e sul clima di continua tensione ed esasperazione che si è creato in certi settori lavorativi come quello della logistica”, dichiara. Nell'esprimere ferma condanna su quanto accaduto, prosegue Ferraris “tutta la Cisl piemontese si stringe intorno alla famiglia di questo giovane attivista, padre di due figli, e ai suoi compagni di lavoro. Chiediamo che si faccia giustizia e che vengano ristabilite quanto prima condizioni di lavoro accettabili e degne di un Paese civile”.