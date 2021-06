Pichetto presidente del Consiglio nazionale consumatori e utenti

Il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto è stato nominato presidente del Consiglio nazionale Consumatori e Utenti (Cncu), eletto dalle 20 associazioni dei consumatori a livello nazionale che fanno parte parte dell'organo.

"Il Cncu ha il ruolo istituzionale per entrare a far parte degli interlocutori nazionali privilegiati della Unione europea in ambito consumeristico - ha detto Picchetto nel suo discorso di insediamento - Pertanto lavoreremo alla definizione di una vera e propria “strategia nazionale per i consumatori” che - partendo dalle spinte della Nuova agenda europea, dalle riforme normative in corso e dalla possibilità di realizzare interventi insieme - possa dare un contributo effettivo ed efficace alla ripartenza del Paese". Poi ha proseguito: "Il nostro impegno è mettere oggi nero su bianco le azioni prioritarie e necessarie per continuare nella direzione già tracciata: restituire alla tutela dei consumatori un ruolo di primo piano nell’agenda del Ministero dello Sviluppo Economico. Come Cncu, e in qualità di presidente, mi sento di rispondere e confermare: noi ci siamo e faremo ricorso a tutte le nostre capacità e al nostro senso di responsabilità per lavorare ad un piano di azione nazionale a tutela del consumatore in sinergia con i nuovi obiettivi dell'Unione europea".