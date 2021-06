Genova Voltri-Gravellona Toce: sabato 19 chiuso lo svincolo di Baveno

"Per consentire il passaggio della 'Lago Maggiore Half Marathon', che si svolgerà sabato 19 giugno, sarà necessario chiudere, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, lo svincolo di Baveno, in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce, dalle 17 alle 21 e comunque fino al termine del giro".

Lo comunica la società Autostrade, che specifica: "In alternativa, i veicoli leggeri potranno utilizzare l'uscita dello svincolo di Carpugnino o di Verbania. I veicoli pesanti e i pullman diretti a Baveno o a Stresa dovranno uscire alla stazione di Arona e percorrere la SP40 verso Levo per raggiungere Carpugnino o Baveno".