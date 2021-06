A26: chiusura notturna del tratto tra Gravellona Toce e Arona

Chiuso il tratto compreso tra Gravellona Toce e Arona, verso Genova, sulla A26 per tre notti consecutive: 16-17 e 18 giugno dalle 22 alle 6. A comunicarlo è la società Autostrade che spiega il motivo:"Per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. In alternativa, i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Gravellona Toce, potrannno percorrere la Ss33 del Sempione e rientrare sulla A26 alla stazione di Arona. I mezzi pesanti dovranno percorrere la Ss34, la Sp229 e la Sp142 fino alla stazione di Arona, da dove potranno rientrare sulla A26 in direzione di Genova. Si ricorda che, nelle tre notti, verranno chiuse le piazzole situate nei tratti chiusi e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi".