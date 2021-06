Covid: molti più guariti che contagiati nel Vercellese

Emergenza Coronavirus. Sono tre i contagi riscontrati oggi, giovedì 10 giugno, nel Vercellese. Rispetto alla giornata di ieri si registrano anche 26 pazienti guariti e, fortunatamente, nessun decesso. In Regione, nella giornata odierna, ci sono stati 137 positivi di cui 51 (37,2%) asintomatici, frutto di 15.959 tamponi eseguiti di cui 9.730 antigenici. La percentuale tra nuovi casi e test effettuati è dello 0,9%. Scende di quattro unità (44) il numero dei ricoverati in terapia intensiva in Piemonte.

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che oggi non si è verificato alcun decesso di paziente risultato positivo al test del Covid-19. Il totale rimane quindi di 11.666 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.447 Cuneo, 940 Novara, 5.575 Torino, 524 (+0 rispetto) Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 96 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 137 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 8 dopo test antigenico), pari allo 0,9% di 15.959 tamponi eseguiti, di cui 9.730 antigenici. Dei 137 nuovi casi, gli asintomatici sono 51 (37,2%). I casi sono così ripartiti: 14 screening, 93 contatti di caso, 30 con indagine in corso; per ambito: 2 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 15 scolastico, 120 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 365.899 così suddivisi su base provinciale: 29.485 Alessandria, 17.445 Asti, 11.502 Biella, 52.794 Cuneo, 28.170 Novara, 195.853 Torino, 13.689 (+3) Vercelli, 12.959 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.500 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.502 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 49 (-4).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 367(-19).

I pazienti guariti sono complessivamente 351.213 (+308rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 27.742 Alessandria, 16.637 Asti, 10.906 Biella, 50.909 Cuneo, 26.986 Novara, 188.685 Torino, 13.016 (+26) Vercelli, 12.501 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.427 extraregione e 2.404 in fase di definizione.