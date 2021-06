Trenitalia: da domenica 13 giugno entra in vigore l'orario estivo

Entrerà in vigore da domenica 13 giugno l’orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane).

Tra le principali novità di quest’anno il nuovo Frecciarossa notturno Milano – Reggio Calabria e i collegamenti Frecciarossa Fast che avvicinano ulteriormente Nord e Sud Italia. Il Frecciarossa torna a collegare, venerdì, sabato e domenica, Napoli, Roma, Firenze e Milano con la Val Susa: Oulx e Bardonecchia. Questa, insieme alle nuove offerte per i treni regionali, rappresenta la più importante novità dell’orario estivo in Piemonte. Il treno parte da Napoli Centrale alle 5,23 per fare sosta in quasi tutte le stazioni dell’Alta Velocità , fino a Torino Porta Susa, prosegue per Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere e giunge a Bardonecchia alle 13,25. Il ritorno parte da Bardonecchia alle 14,40 e arriva nel capoluogo campano alle 22,03.

Anche il trasporto regionale raggiunge Bardonecchia con servizi aggiuntivi: nei giorni festivi è possibile arrivare alla destinazione montana con il treno che parte da Torino Porta Nuova alle 9,15 e tornare con il treno che parte da Bardonecchia alle 17,21. Confermati tutti i collegamenti regionali che dal Piemonte raggiungono la Liguria nel weekend. Rispetto all’offerta ordinaria, nelle fine settimana si aggiungono ben 18 collegamenti aggiuntivi, denominati “Ponente Line”. Complessivamente sono infatti 29 i treni regionali del mare che, nei giorni festivi fino al 12 settembre, collegano la riviera ligure di ponente al capoluogo piemontese. In particolare, circolano due treni Torino – Imperia, quindici Torino-Savona, sei Torino - Ventimiglia e altri sei Torino - Albenga. Nelle giornate di sabato circolano 23 collegamenti per il ponente.

Tra le promozioni estive valide fino al 27 settembre, c'è "Estate insieme" che permette di viaggiare durante quattro weekend, fino al 27 settembre, senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, dalle ore 12 del venerdì alle 12 del lunedì. Con "Estate insieme XL" si viaggia con un unico biglietto in tutti i weekend estivi senza limitazioni su tutti i treni regionali e in ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì. "Promo Junior" permette a bambini e ragazzi fino a 15 anni di viaggiare gratis ovunque sui treni regionali, per tutta l’estate. Con "Plus 3 e Plus 5" si viaggia per 3 o 5 giorni consecutivi, a partire dal giorno in cui si decide di dare inizio al viaggio, con un numero illimitato di viaggi su tutti i treni regionali indipendentemente dall’origine e destino del viaggio. Infine "Viaggia con me": i titolari di un abbonamento regionale, viaggiano ovunque in due al prezzo di un solo biglietto. Inoltre, importanti sconti sono riservati ai i clienti del trasporto regionale grazie alle collaborazioni con Museo Egizio, Museo Casa Martini, Parco Zoom di Torino, Isole Borromee.