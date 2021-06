Nuovo regolamento per le fattorie didattiche del Piemonte

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa, ha approvato oggi il nuovo regolamento che disciplina le attività delle fattorie didattiche piemontesi, in attuazione della Legge regionale 1 del 2019, Testo unico sull’agricoltura. Vengono istituiti il registro delle fattorie didattiche del Piemonte ed il marchio di riconoscimento che sarà poi definito dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e Cibo.

Per poter esercitare l’attività ed essere iscritti al registro regionale occorre presentare l’autorizzazione comunale Scia ed aver frequentato i corsi di formazione professionali e di aggiornamento. Inoltre tra i requisiti previsti per essere riconosciuti come fattoria didattica è necessario essere opportunamente attrezzati per accogliere le scolaresche e le famiglie, svolgere attività educative proponendo un programma rivolto alla conoscenza del mondo rurale, della vita degli animali e dei mestieri dell’agricoltore, non solo attraverso l’osservazione ma anche dando la possibilità di sperimentare e partecipare direttamente.

“Dopo oltre dieci anni di sperimentazione con il nuovo regolamento regionale l’attività delle fattorie didattiche viene normata per legge - afferma l’assessore regionale Marco Protopapa – Diamo così il giusto valore alle nostre aziende agricole che svolgono un ruolo importante nel trasmettere alle nuove generazioni i valori della cultura contadina, la conoscenza dei nostri prodotti agroalimentari e l’educazione al consumo consapevole, alla tutela del territorio rurale, al rispetto dell’ambiente e del benessere animale”.