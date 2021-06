Vaccinazioni: in pochi minuti esauriti 6 mila posti

Esauriti in pochi minuti i seimila posti alla vaccinazione “last minute” in programma all’hub Parco del Valentino per il fine settimana. “Siamo spiacenti i posti disponibili sono esauriti per questa settimana” è infatti la comunicazione che si legge sul portale ilPiemontetivaccina.it.

La comunicazione dell’Open Hub al Valentino da parte della Regione Piemonte era stata inserita nella serata di ieri, martedì: annunciava che da questa mattina alle 7 era possibile, per tutte le età, prenotarsi per vaccinarsi il 4, 5 e 6 giugno; possibilità data a tutti i maggiorenni “fino all'esaurimento dei seimila posti disponibili”. Cosa che è avvenuta in pochissimi minuti.

Intanto, però, sempre sul portale della Regione, c’è un annuncio che riguarda i nati tra il 1° gennaio 1992 e il 4 giugno 2003 che non abbiano ancora un appuntamento o lo abbiamo ma dopo il 13 giugno: potranno vaccinarsi il 4, 5 e 6 giugno sempre all’hub Parco del Valentino. Per questi Open Days ci si potrà prenotare da domani giovedì 3 giugno. Anche in questo caso i posti sono seimila.

E sempre da domani, dalle ore 12, si potrà aderire all’Open Night Reale Mutua. È destinato ai nati tra il 31 dicembre 1993 e il 5 giugno 2003 (anche in questo caso che non abbiano ancora un appuntamento o lo abbiamo ma dopo il 13 giugno). Le vaccinazioni sono in programma il 5 giugno e il giorno successivo fino alle 3.30 all’Hub di Reale Mutua a Torino. I posti sono mille.