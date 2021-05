La notizia tanto attesa è finalmente arrivata: da oggi, giovedì 27 maggio, il Piemonte ha numeri da zona bianca. L'incidenza media della regione è infatti scesa sotto la soglia di 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti. Inizia quindi il conto alla rovescia per entrare nella cosiddetta fascia "off limits": serviranno per decreto tre settimane con i numeri da zona bianca per effettuare il passaggio. A meno di altri cambiamenti a livello di provvedimento per il Piemonte il "liberi tutti inizierà da metà giugno".

La situazione in regione e anche nel Vercellese prosegue quindi il miglioramento che è stato intrapreso da alcune settimane e dopo aver avuto numeri da zona gialla per più di un mese è riuscito ad ottenere la tanto sperata "promozione".