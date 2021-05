Coldiretti: "Valorizziamo il concime naturale nei campi"

“Una nuova occasione per ribadire il concetto che per tutelare le eccellenze agricole dei nostri territori è sempre bene conoscere la reale natura di ciò che viene utilizzato per rendere fertili i nostri campi. Per questo ricordiamo che bisogna incentivare l’utilizzo dei concimi naturali, che arrivano dalle nostre stalle in un‘ottica di promozione dell’economia circolare e di sostenibilità ambientale”. Lo affermano Sara Baudo, presidente di Coldiretti Novara – Vco e Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli – Biella, in relazione alle recenti notizie riguardo le operazioni dei carabinieri del Nucleo forestale di Brescia nei confronti di una società bresciana che operava nel settore del recupero di rifiuti e che avrebbe cercato di smaltire questi in maniera illegale. “Come Coldiretti ci siamo sempre battuti perché si operi nel rispetto delle normative, dei consumatori e degli agricoltori che lavorano in maniera corretta, in special modo su questo tipo di rifiuti è bene che vi sia gestione della filiera più attenta possibile a tutela di tutta la comunità e dell’ambiente”, concludono i due presidenti.