Giro d'Italia: venerdì 28 maggio chiuso il casello di Borgomanero

Per consentire il passaggio della diciannovesima tappa "Abbiategrasso-Alpe di Mera (Valsesia)" del 104° Giro d'Italia che si svolgerà venerdì 28 maggio, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dalle 10,30 alle 16 sarà necessario chiudere il casello di Borgomanero, in uscita per chi proviene sia da Genova/Alessandria sia da Gravellona Toce. Lo comunica Autostrade, che in alternativa consiglia di uscire al casello di Romagnano Sesia-Ghemme.