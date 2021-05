Anticipate le date delle preadesioni per le fasce 30-39 e 16-29 anni

La Regione Piemonte ha deciso di anticipare le date delle preadesioni per le fasce 30-39 anni e 16-29 anni. La possibilità di prenotazione per gli over 30 sarà dal 28 maggio (inizialmente era prevista per l'8 giugno), mentre i più giovani potranno iscriversi dal 4 giugno (prima era prevista dal 15 giugno). I cittadini dovranno andare sul sito della Regione www.ilpiemontetivaccina.it