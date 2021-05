I piemontesi in vacanza potranno vaccinarsi in Liguria

I cittadini piemontesi potranno ricevere la vaccinazione in Liguria se si troveranno in quella regione in vacanza. Domani, sabato 22 maggio, infatti, verrà firmato dai presidenti delle Regioni Piemonte e Liguria, Alberto Cirio e Giovanni Toti, il “Protocollo d’intenti per la reciprocità vaccinale Sars Covid–19 di residenti nelle Regioni Liguria e Piemonte in ambito turistico”. La firma del documento avverrà alle ore 10 nella Sala della Trasparenza della Regione Piemonte, a Torino.

Il Protocollo verrà firmato quindi per agevolare i cittadini che dovranno effettuare la prima o seconda dose di vaccino: potranno farlo senza dover tornare nella propria Asl di residenza. Questo per salvaguardare le vacanze dei liguri e dei piemontesi e dare un contributo al rilancio del turismo.