Piemonte: "Le Cooperative di comunità rivitalizzeranno i piccoli borghi"

Confcooperative Piemonte accoglie con favore l’importante approvazione della legge, da parte del Consiglio Regionale del Piemonte, che dà ufficialmente vita alle cooperative di comunità, uno strumento decisivo per la rivitalizzazione dei piccoli borghi, delle aree interne e dei quartieri più lontani dai centri cittadini.

"Un passo importante per la cooperazione piemontese, grazie a un’iniziativa volta a riconoscere e sostenere queste nuove realtà, già normate in altre Regioni e sempre più presenti a livello nazionale - commentano da Confcooperative - Un percorso legislativo che ha visto la partecipazione attiva di tutto il mondo della cooperazione regionale e di Confcooperative Piemonte, da tempo ferma sostenitrice di questa forma cooperativa. Le cooperative di comunità sono infatti realtà che nascono per poter condividere la gestione di servizi essenziali, economicamente insostenibili per i singoli, e che vedono i cittadini stessi nei panni dei soci delle imprese. Una forma di cooperazione in grado di produrre significativi vantaggi per la comunità territoriale attraverso la realizzazione di iniziative a sostegno della coesione sociale, dello sviluppo economico e della tutela del territorio".

Obiettivi fortemente sostenuti da Confcooperative Piemonte, come ribadito dal presidente regionale, Tino Cornaglia: “Siamo certi che questa legge rappresenti un’importante svolta per tutta la cooperazione nel nostro territorio. Vediamo riconosciuta una forma di cooperazione al completo servizio dei cittadini. Finalmente molte comunità della nostra regione potranno beneficiare di uno strumento atto a combattere lo spopolamento del proprio territorio e a rilanciare i servizi essenziali attraverso una gestione partecipativa ed economicamente sostenibile. Una forma di cooperazione fondata sulla resilienza e pronta ad affrontare le sfide della ripresa.”