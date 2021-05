"Ferrovie sospese": si parla anche dalla Santhià-Arona

Un webinar dedicato alla difficile situazione delle ferrovie piemontesi, con tratte purtroppo in dismissione, chiuse o temporaneamente sospese, chiamato "Futuro sospeso". Si parlerà anche del caso della Santhià - Arona.

"Queste tratte in attività, che per ragioni straordinarie vengono sospese e non ripristinate, mettono in crisi il servizio locale di trasporto e nel tempo compromettono la linea condannandola spesso ad abbandono e tagliando fuori interi territori dai collegamenti ferroviari - spiegano gli organizzatori di Legambiente - Solo in quest’ultimo decennio in Piemonte sono state sospese 15 linee ferroviarie locali, pari a circa un terzo dell’intera rete regionale". Il webinar è realizzato nell’ambito della Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, storica campagna di Amodo per la valorizzazione delle ferrovie locali, dei treni turistici e delle greenways, quest’anno fissata per il 22 e 23 maggio per celebrare l’Anno Europeo delle Ferrovie 2021. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con: Kyoto Club, Touring Club Italiano, Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali, AssoUtenti. Ha il patrocinio di Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura, Anci, Asstra, Fondazione FS Italiane.