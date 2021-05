Piemonte: convegno sulla biodiversità agricola e alimentare

Giovedì 20 maggio, in occasione della giornata delle biodiversità agricola e alimentare, si svolgerà in modalità webinar un convegno organizzato da Regione Piemonte e Fondazione Agrion.

Il programma prevede i saluti di Marco Protopapa, assessore Agricoltura e cibo Regione Piemonte e Giacomo Ballari, presidente di Fondazione Agrion; seguiranno gli interventi su "La giornata nazionale della biodiversità di interesse agrario e alimentare e il progetto Germonte 2" con Nadia Ansaldi, Regione Piemonte Dir. Agricoltura e cibo; "Come valorizzare la biodiversità frutticola?", con Daniela Torello Marinoni, Dipartimento di Scienze Agrarie, Università degli Studi di Torino; "Antichi ortaggi piemontesi: banca del germoplasma e agricoltori custodi per mantenerli in vita", con Cristiano Carli, Agrion; "La biodiversità frutticola: stimolo per nuovi prodotti e nuove filiere", con Lorenzo Grasso, Scuola Malva Arnaldi; "La biodiversità cerealicola nelle filiere locali", con Sandra Spagnolo, Aiab in Piemonte; "Storia, curiosità e opportunità di valorizzazione per i vitigni dimenticati del Piemonte", con Anna Schneider, Stefano Raimondi, Cnr Ipsp. Moderatore sarà Lorenzo Berra di Agrion. Il convegno è dedicato alla memoria di Moreno Soster, dirigente regionale autore dei progetti Germonte.



Il convegno si svolgerà a partire dalle 10 in modalità webinar, su piattaforma Zoom. Per partecipare occorre iscriversi inviando una mail a: [email protected]. La partecipazione al convegno è gratuita