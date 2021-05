Mogos alle Paralimpiadi

A Tokyo per difendere (e magari migliorare) la medaglia conquistata a Rio de Janeiro. Andreea Mogos, atleta piemontese delle Fiamme Oro cresciuta schermisticamente nella società delle Lame Rotanti, ha centrato la qualificazione per i Giochi Paralimpici che si terranno in Giappone dal 24 agosto al 5 settembre. Per Andreea Mogos, già bronzo nel fioretto a squadre a Rio 2016 e campionessa del mondo sempre nel fioretto a squadre e sempre in compagnia di Beatrice Vio e Loredana Trigilia a Roma 2017, si tratta dei secondi Giochi Paralimpici in carriera. In mezzo cinque anni di risultati eccellenti tra Mondiali, Europei (argento individuale e oro a squadre a Terni nel 2018) e in Coppa del Mondo. A Tokyo parteciperà alle gare di fioretto e sciabola della sua categoria, la A.