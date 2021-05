Piemonte ancora in zona gialla e in miglioramento

Il Piemonte è più vicino alla zona bianca che a quella arancione, ma non ha ancora i dati da "liberi tutti". Per questo, come praticamente tutta Italia esclusa la Valle d'Aosta, rimarrà ancora in fascia gialla. Il miglioramento della curva pandemica in regione è costante: dai 127 casi settimanali ogni 100 mila abitanti di sette giorni fa, oggi, venerdì 14 maggio, si è scesi a 103. La forbice però varia a seconda delle province: si va dagli 80 di Alessandria e gli 84 di Novara, ai 124 di Cuneo e 129 di Vercelli.

In settimana c'è stato l'accordo tra Governo e Regioni per dare meno valore all’indice Rt per consentire uno sguardo più intenso alla situazione ospedaliera. I ricoveri e i posti in terapia intensiva stanno progressivamente diminuendo, allontanandosi sempre di più dalle soglie critiche, e questo è sicuramente il dato più confortante. Proprio per consentire che il tema delle riaperture va di pari passo con quello dei parametri che definiscono i colori delle varie fasce di rischio, con i quali avremo ancora a che fare probabilmente fino a che non avremo almeno il 70% della popolazione immunizzata con la prima dose. Per questo le Regioni nella loro proposta vorrebbero cancellare del tutto l'indice Rt, perché in questa fase può ancora mandare in arancione più di una regione senza che i contagi si trasformino in ricoveri.

Da qui l'idea di basarsi soprattutto sul parametro dell'incidenza dei contagi, con i numeri che già si conoscono: con 250 o più casi settimanali ogni 100 mila abitanti si va in rosso, con 150-249 in arancione, con 50-149 in giallo, sotto 50 nella fascia bianca. Ma la mediazione alla quale ha lavorato Speranza prevede anche che con più del 30% dei letti occupati in terapia intensiva e il 40% negli altri reparti anche con 150-249 casi si vada in rosso, in giallo rispettivamente con meno del 20% e del 30%. Fermo restando - è scritto nella proposta dei governatori- che le zone rosse potrebbero scattare anche a livello di singole province.