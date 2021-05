Piemonte: aperto il bando per i voucher scuola

Si è aperto alle ore 12 di oggi, martedì 11 maggio, il bando della Regione Piemonte per ottenere il Voucher scuola 2021 / 2022, il contributo al diritto allo studio non universitario.

Le domande si potranno compilare solo online alla pagina www.piemontetu.it alla quale si può accedere attraverso pc, tablet o smartphone, accessibile con credenziali Spid. Il voucher è disponibile per nuclei familiari con Isee in corso di validità non superiore a 26.000 euro ed è destinato a studenti residenti in Piemonte, iscritti per l’anno scolastico 2021/2022 (inizio settembre 2021) a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o paritarie appartenenti a Istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione o a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Piemonte (clicca qui per maggiori informazioni).