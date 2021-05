In Piemonte mezzi pubblici gratis per chi va a vaccinarsi

La Regione Piemonte, durante la conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna di vaccinazione, ha annunciato che i cittadini che devono ricevere il vaccino contro il Coronavirus avranno la possibilità di viaggiare con i servizi pubblici da e per la struttura vaccinale senza costi. Durante la conferenza stampa é anche stato presentato il nuovo sistema online che permette di verificare le date per il proprio vaccino, attivo da oggi, e poi per avere il vero e proprio certificato vaccinale disponibile dal 17 maggio.

È possibile viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici di linea solo per spostarsi dalla residenza al centro vaccinale e per tornare a casa e solo nel giorno della vaccinazione in orario coerente con quello dell’appuntamento. E’ indispensabile avere con sé la mail o il messaggio sms che attestano che si sta usando il mezzo pubblico proprio nel giorno e nell’orario dell’appuntamento per la vaccinazione per recarsi e tornare dal centro vaccinale.

Non è possibile chiedere il rimborso dal momento che non è richiesto l’utilizzo del titolo di viaggio: è possibile salire a bordo liberamente senza obliterare. La gratuità è garantita dal messaggio o dalla mail che attestano il viaggio per/da il centro vaccinale nel giorno e orario in cui si è prenotati.

Il periodo previsto per l’appuntamento è indicativo e può subire variazioni nel tempo dovute alle mutate condizioni della situazione vaccinale.

Per accedere all’area personale è possibile utilizzare

- SPID il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

- Carta d’identità Elettronica (CIE).

- Credenziali Sistema Piemonte o Torino Facile ottenute con riconoscimento de visu, oppure un certificato digitale in formato CNS (es. TS-CNS).



Se non si hanno a disposizione le credenziali è possibile accedere inserendo Codice Fiscale, Tessera Sanitaria e OTP (una password temporanea) che si riceve tramite SMS sul cellulare. Questa modalità di accesso è riservata ai cittadini che si sono registrati attraverso il sito oppure attraverso il proprio medico di famiglia.