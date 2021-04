Vaccini: la Regione chiede alle Asl il rallentamento delle prenotazioni

La Regione Piemonte chiede alle Asl di rallentare le prenotazioni delle vaccinazioni. Le scorte iniziano a scarseggiare e si attendono i nuovi rifornimenti. "In merito alle modalità di convocazione dei cittadini per la vaccinazione - si legge su un post su Facebook - si precisa che la Regione Piemonte preferisce che le Aziende sanitarie fissino date che si è certi di poter rispettare. Va tenuto conto del fatto che le scorte di vaccini si stanno esaurendo, e finché le dosi non arrivano non si ritiene corretto stabilire appuntamenti che si rischia poi di dover rimandare. Se a maggio, come promesso dalla struttura commissariale nazionale, arriveranno più vaccini sarà possibile accelerare la vaccinazione di coloro che non li hanno ancora ricevuti.

Oggi, con i pochi vaccini a disposizione, è già un successo riuscire a non interrompere la campagna vaccinale, scaglionando le somministrazioni secondo i criteri stabiliti dal piano nazionale".