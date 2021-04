In arrivo 165.000 dosi per il Piemonte

È attesa per oggi, mercoledì 28 aprile, la consegna di 155.000 dosi di Pfizer e 10.000 dosi extra di AstraZeneca alla Regione Piemonte, necessarie per poter effettuare lo stress test da 40.000 somministrazioni giovedì 29 aprile e aumentare la forza della campagna vaccinale

“Il Piemonte sta facendo il massimo – osserva il presidente Alberto Cirio – e credo quindi giusto che tutti facciano altrettanto per permetterci di raggiungere i 40mila vaccini al giorno, obiettivo assolutamente alla nostra portata. Come è giusto che il vaccino sia volontario per le persone comuni, ritengo che sia altrettanto giusto che sia obbligatorio per chi svolge professioni di carattere sanitario ed è contatto quotidianamente con le persone più deboli e più fragili, che sono i nostri malati. Sono temi delicati — conclude il governatore — perché evidentemente riguardano la coscienza dell’individuo”.

Prosegue intanto la preadesione dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologie. Da ieri, sono 9.200 quelli che hanno già fatto richiesta di aderire alla campagna di vaccinazione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it