Welfare: il Piemonte a metà classifica tra le regioni italiane

Il Piemonte si è classificato nel 2020 all’11° posto tra le 21 Regioni e province autonome italiane per efficacia e capacità di risposta del sistema di welfare.

Il dato emerge dalle classifiche del “Welfare Italia Index” - indicatore sintetico di misurazione delle performance dei territori in termini di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione - realizzato da “Welfare, Italia”, nato su iniziativa di Unipol Gruppo in collaborazione con The European House – Ambrosetti. In Piemonte pubblico e privato concorrono ad un sistema di welfare con abbondanti risorse a disposizione, in particolare per la previdenza. La Regione è al 2° posto per l’ammontare di spesa previdenziale media sulla popolazione over-65 (1.370 euro il dato regionale contro una mediana nazionale di 1.121 euro), ma anche il 3° posto nazionale per contributo medio in forme pensionistiche integrative (2.700 euro contro un valore nazionale di 2.350 euro). Sopra il dato nazionale anche i contributi sociali riscossi dagli enti di previdenza in % del Pil regionale (13,8% contro il 12,8% nazionale). Il Piemonte è al 4° posto in Italia per quota di pensionati sulla popolazione con il 29,1% di pensionati ogni 100 abitanti (dato nazionale 26,6%).

Dal calcolo dei parametri emerge che la nostra regione si colloca a metà classifica in diversi indicatori come per la spesa sanitaria pubblica (1.979 euro annui medi) e per la spesa in interventi e servizi sociali (125 euro annui medi) con dati in linea con la media nazionale. Simile alla media nazionale è anche la spesa in Reddito di Cittadinanza. Sotto la media nazionale invece la spesa pubblica per consumi finali per l'istruzione e la formazione in % del Pil regionale (2,9% contro un dato nazionale del 3,2%). Altre aree del Welfare raggiungono buoni risultati, come lo stato di salute della popolazione che, secondo l’Indice Meridiano Sanità, vede il Piemonte al 3° posto, dietro solo alle Province Autonome di Bolzano e Trento. Infine, il Piemonte risulta solo 13° per posti in asili nido autorizzati, con 24 posti ogni 100 bambini di 0-2 anni (valore nazionale 25,8), nonostante una spesa media regionale per utente fruitore degli asili nido di 6.439 euro, superiore alla media italiana di 5.538 euro.