Il Piemonte scrive a Roma per ottenere più vaccini

Per garantire i richiami senza penalizzare la prosecuzione delle immunizzazioni con prima dose di over 70, 60-69enni e soggetti fragili, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi hanno deciso di inviare una lettera al premier Draghi e al generale Figliuolo chiedendo che la distribuzione di vaccini alle Regioni sia proporzionata alla popolazione target in fase di vaccinazione, e non a quella generale. "Il Piemonte - fanno sapere dalla Regione - è una delle regioni che fin dall’inizio della campagna vaccinale ha fornito buone performance, procedendo a ritmo veloce e spedito, e in questa fase le seconde dosi rappresentano già una quota importante di quelle somministrate giornalmente. In questo modo non si penalizzerebbe un territorio come quello piemontese, che ha un numero di over 60 maggiore rispetto ad altre parti d’Italia e rischia di non ricevere con tempestività la quantità di dosi necessaria per metterli in sicurezza".