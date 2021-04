A maggio al via le preadesioni per la fascia 50-59 anni

A maggio partiranno le preadesioni per i vaccini per la fascia 50-59 anni: dal 4 maggio potranno prenotarsi sul portale www.ilPiemontetivaccina.it per la fascia 55-59 anni, dal 17 maggio per quella 50-54. Da ieri, lunedì 26 aprile, invece, sono partite le adesioni dei soggetti fragili tra 16 e 59 anni con esenzione per patologia, ma non classificati come estremamente vulnerabili. La Regione, inoltre, ha comunicato le dosi in giacenza: Pfizer 31 mila dosi (somministrato il 97,1% di 1.073.800 dosi totali ricevute finora, la prossima consegna di 155 mila dosi dovrebbe essere in programma tra mercoledì 28 e giovedì 29 aprile); Moderna 67 mila dosi (somministrato il 55,2% delle 149.200 dosi totali ricevute finora, le dosi disponibili vengono usate soprattutto per i richiami); AstraZeneca 35 mila (somministrato l’89,3% delle 332.400 dosi totali ricevute finora).