Casale: docufilm sul rapporto tra americani e resistenza piemontese

Un docufilm sul rapporto tra americani e resistenza piemontese.

Nella giornata di domenica 25 aprile gli Amici del Po hanno supportato le riprese dall'acqua del ponte ferroviario di Casale, oggetto dell'interesse della troupe americana del regista Jake Rademacher che, con il celebre attore Gary Sinise (Csi New York) come produttore esecutivo, sta lavorando al docufilm. Il saggista storico Sergio Favretto ha rilasciato un'ampia intervista sui fatti avvenuti in Piemonte, sul ruolo delle missioni americane e inglesi con le formazioni partigiane, sulle attese delle popolazioni segnate dall’occupazione tedesca. Il docufilm sarà terminato a fine 2021.