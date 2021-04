Piemonte ad un passo dalla zona gialla dal 26 aprile

La zona gialla per il Piemonte da lunedì 26 aprile è ad un passo. I dati sono in continuo miglioramento rispetto alla settimana scorsa e, di conseguenza, il passaggio nella fascia considerata a più basso rischio sembra ormai scontato. Oltre all'indice Rt (fermo a 0,76 dopo l'ultimo aggiornamento), c'è un ulteriore miglioramento del tasso di incidenza regionale nella settimana 13-19 aprile, dove la media di casi è pari a 166 ogni 100.000 abitanti. Oltre a questi dati, però, dovrà essere osservato anche il rientro dalle soglie d'allarme delle rianimazioni e dei ricoveri, anche se non dovrebbero esserci troppe problematiche anche in questo senso.

L'ufficialità verrà data venerdì 23 aprile dopo il monitoraggio della Cabina di regia, ma già domani, giovedì 22 aprile, i parametri regionali saranno definitivi. Servirà quindi attendere poco per formalizzare la promozione.