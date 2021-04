Gioco legale, la protesta degli operatori: "A rischio 5.000 posti di lavoro"

Centinaia di persone sono scese in piazza ieri mattina, martedì 20 aprile, a Torino davanti al Consiglio regionale del Piemonte per protestare contro la legge sul gioco d'azzardo del 2016 e supportare il tentativo della Lega di modificarla. Presenti i gestori e i lavoratori non solo delle sale slot, ma anche della filiera che ruota intorno alle macchinette, sulle quali sono in vigore forti restrizioni dopo il provvedimento di 5 anni fa.

"Il timore di perdere i posti di lavoro se la legge non dovesse essere modificata è concreto - lamentano gli operatori -Più di 1.700 posti sono già andati in fumo e ora altri 5.000 rischiano la stessa sorte dal 21 maggio con l'entrata in vigore del nuovo provvedimento". Già perché il 20 maggio è la data di scadenza dei cinque anni previsti dalla legge per consentire agli imprenditori di mettersi in regola con le nuove disposizioni. Il provvedimento emanato dall’allora amministrazione Chiamparino, prevede un distanziometro di 500 metri tra i centri per il gioco d'azzardo e una serie di luoghi sensibili: scuole, impianti sportivi, istituti religiosi, strutture ospedaliere, istituti di credito, stazioni ferroviarie. Stessa distanza (ridotta a 250 nei centri più piccoli) è stata applicata anche alle macchinette videopoker e alle slot già spostate da bar e tabaccherie nei casi in cui non erano a norma.

La Lega, con in testa Claudio Leone, primo firmatario, sta cercando di non solo di prorogare la scadenza, ma anche di accorciare il distanziometro. Oltre ad aver trovato ostacoli da parte dell'opposizione, la proposta del Carroccio deve anche fare i conti con il punto di vista della maggioranza, con Fratelli d'Italia che ha annunciato di essere contraria alla riforma e Forza Italia che ha espresso diverse perplessità.