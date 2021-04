Scoperto e isolato il primo caso di variante sudafricana in Piemonte. Nell'ambito del periodico programma di sequenziamento dei tamponi positivi per monitorare la diffusione e la mutazione del virus, è stato isolato il primo caso di variante sudafricana in regione, nel territorio dell'Asl Torino 4. Il risultato, subito trasmesso dai laboratori di riferimento alla Regione, è all'attenzione degli esperti. Tra le altre cose, si tratta di capire se il soggetto in questione era stato vaccinato, o meno.