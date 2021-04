Cna Piemonte Nord: incontro informativo sui pagamenti elettronici

"Pagamenti elettronici, cosa c’è oltre al Pos. Commercio digitale, cosa c’è oltre al marketplace”: è questo il nome dell’incontro di informazione organizzato da Cna Commercio Piemonte Nord in collaborazione con Cna Modena, Cna Reggio Emilia e Cna Digitale per sostenere le imprese del commercio e dell’artigiano con vendita diretta. La videoconferenza si terrà giovedì 8 aprile alle 13.30.

“Il cashback e la lotteria degli scontrini – spiega Maria Grazia Pedrini, responsabile di Cna Commercio Piemonte Nord – sono due acceleratori del processo di digitalizzazione dei pagamenti con la cosiddetta moneta elettronica che, però, comporta un aggravio di costi per gli esercenti, a causa delle spese bancarie per le transazioni e per l’acquisto o il noleggio e l’aggiornamento dei supporti elettronici. D’altro canto, i clienti apprezzano sempre più questa forma di pagamenti che diventano un elemento di marketing da non trascurare. Vi sono però dei metodi alternativi al Pos, meno conosciuti, che si stanno sviluppando. Inoltre, il consumatore odierno sta cambiando”. All’incontro interverranno Andrea Chiericati, consulente Cna e Paolo Romeo, presidente Cna Commercio Pn. La partecipazione è libera e gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione entro mercoledì 7 aprile. In seguito, verrà inviato il link per la connessione on line. Per informazioni e iscrizioni contattare Maria Grazia Pedrini al numero di telefono 0321 33388 o per e-mail [email protected]