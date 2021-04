Sabato santo: diretta tv e social davanti alla Sindone

“Il tuo amore è per sempre”, è il motto che l’Arcivescovo di Torino e Vescovo di Susa, monsignor Cesare Nosiglia, ha scelto per la contemplazione della Sindone che, anche quest’anno, verrà proposta in via eccezionale nel pomeriggio del Sabato santo, 3 aprile. Un evento “sperimentato” già lo scorso anno quando l’inizio della pandemia da Covid-19 sconvolse progressivamente la vita nel mondo intero.

La preghiera silenziosa dinanzi al sacro lino rappresenterà, dunque, un momento in cui i credenti saranno invitati a "mettersi in ginocchio di fronte al Signore", ha spiegato monsignor Nosiglia, precisando tuttavia che non sarà una mera “copia” di quanto avvenuto nel 2020: "Lo scorso anno ci trovavamo in una situazione di emergenza completamente sconosciuta; oggi siamo più consapevoli delle difficoltà da affrontare e degli impegni che possiamo prendere. Soprattutto, abbiamo capito che la prima nostra forza si trova nel continuare con coraggio la vita e aiutare quanti si trovano in difficoltà e necessità". Un cammino che, dopo la sospensione nello scorso dicembre, dovrebbe portare - sempre nel capoluogo piemontese - al recupero a fine anno dell’incontro europeo dei giovani legati alla spiritualità della Comunità di Taizé. I fedeli che vorranno unirsi alla contemplazione della Sindone potranno farlo sintonizzandosi questo sabato 3 aprile, a partire dalle ore 16.30, sulle frequenze di TV2000 (canale 28 del digitale terrestre) e sui canali social. I rappresentanti istituzionali di Torino e del Piemonte saranno presenti, su richiesta dello stesso Nosiglia, affinché "rappresentino di fronte alla Sindone il popolo intero delle nostre terre". La sensibilità del Custode pontificio in questo secondo anno di pandemia, comunque, si è già manifestata apertamente anche con l’invito alla partecipazione in Cattedrale di una rappresentanza di lavoratori a rischio dell’ex fabbrica “Embraco” di Riva presso Chieri.