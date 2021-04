Il Dirmei chiede ai medici di ridurre le ferie, il sindacato: "Offensivi"

"La richiesta del Dirmei di limitare le ferie ai medici è offensiva. Come se i medici, e tutto il personale ospedaliero, c, della loro abnegazione, ma fossero al contrario pronti per le gite fuori porta". Con una dura nota Anaao Assomed Piemonte, il sindacato dei medici, risponde alla richiesta del Dirmei di ridurre i giorni di vacanza durante le festività pasquali.

"Rispediamo al mittente l'offensiva Circolare del Dirmei con cui si richiede alle Aziende di garantire le turnazioni del personale medico, in relazione alle necessità delle condizioni dei pazienti, anche in periodo delle festività pasquali - si legge nel comunicato di Anaao Assomed - La circolare richiede di limitare le ferie, in pratica. Come se i medici, e tutto il personale ospedaliero, non avessero dato prova a sufficienza del loro spirito di servizio, della loro abnegazione, ma fossero al contrario pronti per le gite fuori porta. Ricordiamo che in Sanità, i ponti, le lunghe festività di Pasqua, Natale, Carnevale, non esistono. Le attività di reparto e di Pronto Soccorso proseguono sempre, giorno e notte. Pare necessario ricordare che il nostro calendario lavorativo non coincide con il calendario scolastico. Da marzo 2020, anche durante le domeniche, il personale è potenziato: abbiamo saltato ferie, riposi, recuperi ore. Non abbiamo certo aspettato che qualcun altro che non fossero i pazienti, ce lo chiedesse. Sarebbe forse il caso che il Dirmei si occupasse di garantire il potenziamento dell’attività territoriale, anziché quella ospedaliera. E di verificare che nessuno dei vertici del Dirmei, Unità di Crisi o assessorato abbia intenzione di partire per qualche viaggio, per esempio di nozze", conclude il sindacato.