Coldiretti: solidarietà per le famiglie per Pasqua

Quartanta mila chili di cibo in consegna in tutto il Piemonte per le famiglie che, a causa del Covid, sono in difficoltà, i primi 1600 arrivati anche a Vercelli, consegnati da Coldiretti Vercelli - Biella ad Osver Onlus – Emporio della Solidarietà. L’iniziativa fa parte del progetto più ampio di Coldiretti che a livello nazionale, in occasione della Pasqua, consegnerà alle famiglie in difficoltà un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy: pasta, riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, zucchero, olio extra vergine di oliva e molto altro, tutti prodotti da aziende italiane che hanno aderito.

In tutta Italia saranno circa ventimila le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid che per la settimana di Pasqua e Pasquetta potranno mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari. L’iniziativa promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese ha visto la spedizione del primo carico di aiuti alimentari dal cortile di Palazzo Chigi “A sostegno di chi ha più bisogno”.

A Vercelli il Segretario di Zona Mario Martinetti ha consegnato i pacchi di cibo a Mino Vittone, responsabile dell’emporio e Claudia Raineri, funzionario del Settore Politiche sociali del Comune Vercelli.

“Abbiamo voluto partecipare a un’operazione che Coldiretti, a livello nazionale, ha voluto promuovere come segnale di solidarietà e di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell’emergenza Covid. Le nostre imprese, nonostante le difficoltà, non hanno smesso di produrre cibo, garantendo così l’approvvigionamento alimentare ai cittadini e gli agricoltori di Coldiretti in questi mesi si sono resi spesso protagonisti di aiuti e donazioni di prodotti, anche nelle nostre province. L’obiettivo di Coldiretti poi è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani. Su questa scia, si inserisce anche la Spesa Sospesa nei mercati di Campagna Amica, alla quale aderiscono volontariamente i cittadini che possono donare prodotti comprati al mercato e che ha permesso di aiutare già moltissime famiglie in Piemonte e in tutta Italia. Ringraziamo i volontari di Osver – Emporio della Solidarietà e il Comune di Vercelli che si consentiranno alle famiglie bisognose di portare sulla loro tavola i prodotti dei pacchi solidali e li ringraziamo per il lavoro che svolgono quotidianamente”, afferma Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli – Biella.

“Ringraziamo Coldiretti per questa iniziativa, le famiglie bisognose anche a Vercelli aumentano sempre di più e quindi ogni aiuto è fondamentale. L’Emporio della Solidarietà assiste attualmente 720 famiglie del vercellese e attualmente siamo aperti due volte a settimana, vorremmo ampliare gli orari di apertura ma purtroppo i nostri volontari non sono ancora stati vaccinati e teniamo aperto anche grazie alla collaborazione con Oftal e Croce Rossa”, Mino Vittone, responsabile dell’emporio.