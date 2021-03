Piemonte: supermercati chiusi a Pasqua (dalle 13) e Pasquetta

Supermercati chiusi a Pasqua, dalle 13, e a Pasquetta. Questa la misura prevista dalla Regione Piemonte in ottica delle feste pasquali per disincentivare gli assembramenti provocati dalle tradizionali grigliate. Il presidente Alberto Cirio ne parlerà domani, giovedì 1°aprile, agli Enti locali. Inoltre verrà introdotto anche il divieto di recarsi nelle seconde case per coloro non sono residenti in regione: si tratta dello stesso provvedimento preso anche dalla Liguria e dalla Valle d'Aosta.

Nei giorni di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile, sarà comunque consentita una sola visita al giorno da amici o parenti, per un nucleo familiare di due persone, oltre ai figli minori di 14 anni, all'interno del territorio regionale.