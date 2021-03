Alessandria: attivato il centro vaccinale nell'ex caserma Valfrè

Attivato ad Alessandria un nuovo centro di vaccinazione nell'ex caserma Valfrè. Dispone di un potenziale di 5 linee vaccinali ed è operativo 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

"Sono soddisfatto di poter vedere l'attivazione del nuovo centro di vaccinazione alla ex caserma Valfré. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati a novembre, quando siamo partiti con l’hub dei tamponi già con l'intento di trasformarlo per i vaccini – commenta l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati - Grazie a questa organizzazione riusciremo a vaccinare un gran numero di persone senza creare disagi in città. Dobbiamo essere consapevoli che queste strutture saranno necessarie a lungo. É un investimento lungimirante per il prosieguo della lotta al Covid e altri virus”. “E’ il modello vincente sul territorio – aggiunge l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi – Ringrazio tutti coloro che a diverso titolo lo hanno reso possibile. La lotta al Covid 19 ci ha insegnato che l’unione delle forze è il miglior antidoto alla pandemia”.

L’hotspot Valfrè, voluto dalla Regione Piemonte in collaborazione con il Comune di Alessandria, era stato inaugurato lo scorso 2 gennaio. Il progetto era stato realizzato dall’Unità di crisi della Regione e Arpa Piemonte con la collaborazione dell’Asl Alessandria, la Provincia di Alessandria, Croce Rossa Italiana e del Csi Piemonte ed era costituito da container messi a disposizione dalla Protezione Civile regionale e da una struttura modulare realizzata dall’Esercito, in particolare della Brigata Alpina “Taurinense. È stato attivo fino al 23 marzo scorso quando è stato convertito in centro vaccinale nel quale opera personale sanitario dell’Asl, personale amministrativo di Provincia e Arpa e volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile. Inaugurato il 27 marzo, con le vaccinazioni agli operatori della Protezione Civile, da lunedì 29 è pienamente operativo per le somministrazioni di vaccini ai cittadini.

“Ne vado fiero e orgoglioso – afferma Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco di Alessandria – È una struttura molto importante per la nostra comunità e va nell’ottica di dare una risposta ferma, decisa e organizzata alla necessità della vaccinazione generale delle persone, premessa indispensabile per un ritorno alla normalità e un decollo dell’economia”. “Siamo particolarmente felici e orgogliosi per aver dato come Provincia un piccolo contributo per la realizzazione di questo centro vaccinale che può sicuramente essere fondamentale per portarci fuori da questa emergenza", aggiunge Gianfranco Baldi, presidente della Provincia di Alessandria.