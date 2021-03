Aeroporto di Caselle: dal 2023 connesso con l'Alta Velocità

Regione Piemonte: l’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture Marco Gabusi interviene sulle coperture economiche per il collegamento diretto con l’aeroporto Sandro Pertini. "La notizia dell’esclusione di Caselle dal piano nazionale strategico è certamente preoccupante per la scarsa attenzione che viene dedicata al nostro territorio, ma come Regione siamo comunque riusciti a trovare una copertura per assicurare in ogni modo un aeroporto accessibile come hanno le altre città metropolitane" spiega Gabusi, riguardo al piano delle opere strategiche del Governo, che non vede la presenza di Torino.

"Abbiamo infatti lavorato - prosegue - per migliorare la logistica dell’aeroporto di Caselle e abbiamo ottenuto 15 milioni di euro dall’Unione Europea per la realizzazione del collegamento ferroviario diretto tra la stazione di Torino Porta Susa e l’aeroporto Sandro Pertini. Si tratta di un contributo importante ottenuto grazie ad un lavoro di squadra interdirezionale, tutta regionale, che permette di proseguire speditamente e con maggior serenità nei lavori di una delle più importanti opere infrastrutturali per il nostro territorio. Da sempre sottolineo la strategicità di questo collegamento non solo per Torino e il Piemonte, ma per tutto il contesto logistico che, da un lato, punta verso l’Europa e, dall’altro, vuole intercettare e attirare qui i flussi di traffico europei".

Infine l'assessore regionale precisa: "Il collegamento ferroviario diretto permetterà di sviluppare il potenziale dell’aeroporto connettendolo dal gennaio 2023 alla città e alla ferrovia legata alla rete e con l’Alta Velocità".