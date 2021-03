Riaprono le toelettature per animali, Cna: "La Regione ci ha ascoltati"

Possono riaprire da oggi, lunedì 29 marzo, sul territorio della Regione Piemonte, le attività dei servizi di cura degli animali da compagnia, anche se ancora sottoposta alla classificazione di rischio più alta (zona rossa) per i dati di diffusione del Covid 19.

La richiesta era stata avanzata nei giorni scorsi da Cna Piemonte Nord. La Regione ha valutato l’istanza ed è stato pubblicato il decreto firmato dal presidente Cirio che, sull’esempio di quanto già stabilito in Toscana, in Emilia Romagna e in Lombardia, consente la toelettatura e la pulizia degli animali domestici nei centri specializzati, con alcune specifiche indicazioni.

“La Regione Toscana per prima, già nel maggio 2020 – afferma Marco Pasquino, direttore Cna Piemonte Nord - dietro specifica richiesta di Cna nazionale, aveva introdotto questa possibilità, seguita recentemente dall’Emilia Romagna e dalla Lombardia. Ci siamo presto attivati con la Regione Piemonte affinché anche il Piemonte seguisse questo esempio. Questo è avvenuto e siamo molto soddisfatti di poter informare le imprese del settore di questo successo. Si tratta di circa 83 aziende, nel territorio dell’area Piemonte Nord (province di Novara, Vercelli, Vco), che potranno fornire, anche in questo periodo, un importante servizio alle famiglie che tengono al benessere e all’igiene del proprio animale”.

“La prestazione dei servizi di cura degli animali domestici - spiega Alessandro Valli, responsabile Cna Benessere e Sanità Piemonte Nord – può essere effettuata solo previo appuntamento e autodichiarazione da parte del proprietario che l’animale non convive con persone poste in quarantena o affette da Covid19, ed esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio. I contatti tra gli addetti e i clienti devono essere limitati all’essenziale e gli stessi devono in ogni caso utilizzare i mezzi di protezione personale, anche durante il contatto con l’animale, e garantire il distanziamento sociale”.