Bonus Montagna: a chi spetta e quanto

La Regione Piemonte ha comunicato che da oggi lunedì 29 marzo alle ore 9.00, sarà possibile effettuare le domande di contributo per le prime categorie coinvolte nel "Bonus Montagna" (leggi qui):

Agenzie di viaggio, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse

- Euro 1.500,00 ai codici Ateco 79, 79.1, 79.11, 79.11.0, 79.11.00, 79.12, 79.12.0, 79.12.00, 79.9, 79.90, 79.90.1, 79.90.11, 79.90.19 aventi sede legale in Piemonte e attive al 30/12/2020.

Maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all'albo del Collegio Regionale Maestri di Sci

- Euro 2.000,00 per chi ha effettuato più di 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020;

- Euro 1.000,00 per chi ha effettuato da 150 a 300 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020;

- Euro 200,00 per chi ha effettuato meno di 150 ore nella stagione sciistica 2018-2019 o nella stagione 2019-2020;

- Euro 600,00 per nuovi maestri nell'elenco regionale dal 01/09/2020 e maestri di sci nordico.

Le domande vanno presentate sul portale http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ entro le ore 12.00 di venerdì 30 aprile.

Per ulteriori informazioni o assistenza nell’effettuazione della domanda scrivete a: [email protected] o contattate gli uffici Ascom allo 0161.250045.