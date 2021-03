Cirio: "Da lunedì partiranno le vaccinazioni dai medici di base"

“Da lunedì partiranno le vaccinazioni da parte dei medici di medicina generale: sono 40 mila le fiale di vaccino che abbiamo fatto pervenire alle farmacie territoriali perché i medici possano essere operativi". Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio questa mattina, sabato 27 marzo, ad Alessandria all'inaugurazione di un nuovo centro vaccinale

"Abbiamo costituito 140 punti vaccinali, che sono quelli delle nostre aziende sanitarie, ai quali abbiamo aggiunto 54 punti dei privati che si sono messi a disposizione e li voglio ringraziare – ha aggiunto Cirio – E poi abbiamo i medici di medicina generale che già in 735 hanno aderito alla richiesta della Regione e faranno i vaccini nei loro ambulatori, altri 800 li faranno nelle strutture messe a disposizione delle aziende. Abbiamo bisogno di affrontare i problemi insieme: fare un siero di vaccino anti Covid non è come il vaccino antinfluenzale ed è per questo che dobbiamo tendere la mano ai medici di medicina generale".

In questi due giorni verrà chiusa la campagna di vaccinazione per i volontari della Protezione civile: “La Regione Piemonte ha voluto scrivere per prima a Roma per segnalare che per noi sono come le forze dell'ordine. Abbiamo usato un termine: essenziali. La Conferenza delle Regioni ha accolto la nostra richiesta e li ha inseriti come prioritari. Questo è un segno di gratitudine che vogliamo manifestare a loro perché la Protezione civile in Piemonte è la migliore d'Italia, non per merito mio o di chi c'era prima di me, ma per merito dei piemontesi", ha sottolineato il governatore. "Nel 1994 – ha ricordato - abbiamo pianto e sofferto quando il nostro Piemonte è stato distrutto dall'alluvione, ma il giorno dopo i piemontesi si sono rialzati, hanno imparato dalla tragedia e hanno costituito la più grande Protezione civile d'Italia".