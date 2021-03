Arrestato per furto di una Maserati

I Carabinieri della Stazione di Cherasco (Cuneo) hanno tratto in arresto un uomo di 29 anni, cittadino marocchino, residente a Busca, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Asti-Ufficio Gip su richiesta della locale Procura della Repubblica, per il furto di una Maserati Levante.

Le indagini sono state avviate dai Carabinieri lo scorso ottobre, quando il proprietario del veicolo, a seguito del furto subito, richiedeva l’intervento di una pattuglia al numero 112nue.

Durante il sopralluogo la vittima aveva raccontato ai militari che un individuo, conosciuto in seguito all'annuncio di vendita della Maserati, dopo avergli dato appuntamento in una piazza di Cherasco con l’intento di visionarla, era salito a bordo dell'autovettura e, una volta messa in moto, si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Grazie all'analisi dei filmati degli impianti di videosorveglianza delle strade cittadine, all'estrapolazione dei frames che ritraevano il malfattore alla guida del veicolo e al seguente riconoscimento fotografico effettuato, i Carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità. L'autovettura, ritrovata a Busca con targa straniera e pronta per essere trasportata fuori dal territorio nazionale, è stata restituita al legittimo proprietario.

L'arrestato, già noto alle forze dell’ordine in quanto specializzato in furti di autovetture di pregio, al termine delle formalità di rito è stato associato al carcere di Cuneo a disposizione dell'autorità giudiziaria.