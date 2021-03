Chivasso, il Pala Lancia punto vaccinale

Nuovo punto vaccinale a Chivasso. Mercoledì 24 marzo il sindaco Claudio Castello e il commissario dell’Asl To4 Luigi Vercellino hanno inaugurato il nuovo centro vaccinale anti Covid-19 istituito all’impianto sportivo Pala Lancia. La struttura, dotata di sei linee vaccinali, consentirà di effettuare circa 750 vaccinazioni al giorno. Per gli over 80 le vaccinazioni proseguono al Centro di Palazzo Einaudi, operativo fino a metà aprile, data in cui verrà trasferito tutto al Pala Lancia. Intanto l’Asl è alla ricerca di personale sanitario e non sanitario per svolgere supporto durante la campagna vaccinale. "Stiamo ricevendo molte disponibilità da parte di personale sanitario e non sanitario per la campagna vaccinale anti Covid. La Regione, con deliberazione di Giunta regionale del 12 marzo 2021, ha definito le regole per lo svolgimento di tale attività. Ci auguriamo che il numero delle persone disponibili possa aumentare per assicurare una rapida realizzazione della campagna vaccinale anti Covid" spiega Luigi Vercellino. L’avviso e la domanda per l’iscrizione nell’elenco di soggetti disponibili sono pubblicati sul sito www.aslto4.piemonte.it.