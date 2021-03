Decreto Sotegni, Coldiretti: "Ok a tagli costo del lavoro in agricoltura"

“Nel nuovo Decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei Ministri e presentato venerdì dal presidente del Consiglio Mario Draghi abbiamo ottenuto il taglio del costo del lavoro in agricoltura con l’esonero dal versamento dei contributi: importante per sostenere le imprese agricole duramente colpite a cascata dalle chiusure della ristorazione. Si tratta di ulteriori 300 milioni di euro per garantire a gennaio l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale e appartenenti alle filiere agricole”. È quanto affermano Paolo Dellarole, presidente di Coldiretti Vercelli - Biella e Sara Baudo, presidente di Coldiretti Novara – Vco, nel commentare positivamente lo stanziamento in aiuto al settore agricolo previsto nel decreto sostegni.

“Si tratta di misure necessarie, anche di fronte agli effetti della chiusura delle attività di ristorazione nella zona rossa, che si fanno sentire a cascata sull’intera filiera agroalimentare con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti di qualità che avevano come mercato di sbocco proprio bar e ristoranti e che colpisce anche gli agriturismi che nel periodo pasquale – in periodo pre Covid - vedevano un aumento di richieste per pranzi e gite fuori porta. Da un’indagine di Coldiretti, infatti, risulta che due italiani su tre (66%) per un totale di 39,6 milioni di persone che risiedono nelle regioni rosse sono costretti al lockdown per tre settimane comprese Pasqua e Pasquetta. In una situazione così difficile, tale stanziamento rappresenta per il nostro territorio un sostegno per il rilancio dell’intera economia e dell’occupazione e bisognerà fare il possibile per continuare a sostenere le imprese agricole e gli agriturismi, che in quest’anno hanno subito perdite ingentissime”, concludono i due presidenti.